Manchester (SID) - Frankreichs Fußball-Star Paul Pogba hat mit Europa-League-Gewinner Manchester United noch Großes vor. "Wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Die Premier League ist ein großer Traum und auch die Champions League wollen wir holen", sagte der 24-Jährige bei Sky Sport News HD: "Es ist ein langer Weg, aber wir spielen jeden Wettbewerb, um ihn am Ende zu gewinnen."

Nur Lob hat der Nationalspieler für seinen Teamkollegen Zlatan Ibrahimovic und Trainer José Mourinho übrig. Ibrahimovic sei "eine wundervolle Person, unglaublich lustig", sagte Pogba: "Ich hatte nur großartige Momente mit ihm. Auf dem Platz ist er ein Gewinner, seine Mentalität hat uns auf ein anderes Niveau gehoben."

Mourinho sei "sehr eng an seinen Spieler dran", äußerte der Franzose: "Er hat mich mit offenen Armen empfangen, wir haben lange geredet und ich hatte vom ersten Moment an ein gutes Gefühl. Er hat mir vertraut und mich verteidigt. Das ist alles, was ein Spieler braucht."