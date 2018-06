New York (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres hat alle Beteiligten zu diplomatischen Bemühungen um eine Einigung in der Krise um Katar aufgerufen. Guterres verfolge die Situation in den arabischen Golfstaaten mit "großer Besorgnis", sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Donnerstag in New York. "Er ruft die Länder in der Region auf, Spannungen zu vermeiden und anstelle dessen darauf hinzuarbeiten, dass die Unstimmigkeiten überwunden werden." Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere arabische Staaten haben alle Beziehungen zu Katar abgebrochen.

