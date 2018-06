Vilsbiburg (SID) - Volleyball-Bundesligist Rote Raben Vilsbiburg hat Nationalspielern Leonie Schwertmann verpflichtet. Die 23-Jährige kommt vom USC Münster zu den Niederbayern. "Ich habe mich ganz bewusst für einen Wechsel entschieden, um weiter an meiner Karriere zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln", sagte Schwertmann, die in den vergangenen fünf Spielzeiten in Münster zur Spielführerin gereift ist.

Die Mittelblockerin ist derzeit mit der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) beim Montreux Masters im Einsatz. Schwertmann gehört bei dem topbesetzten Einladungsturnier zur ersten Sechs von Bundestrainer Felix Koslowiski.