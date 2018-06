Kapstadt (AFP) Wegen verheerender Brände sind in Südafrika in der Region Westkap bis zu 10.000 Menschen evakuiert worden. Die 500 Kilometer östlich von Kapstadt gelegene Stadt Knysna an der bei Touristen beliebten Gardenroute sei am stärksten betroffen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Starke Winterstürme, durch die in der Region bereits acht Menschen ums Leben gekommen waren, fachten die Brände an.

