Rangun (AFP) Die Armee von Myanmar hat das Wrack der vermissten Militärmaschine mit über hundert Menschen an Bord gefunden. "Wir haben das Flugzeug und einige Leichen gefunden", sagte ein Armeesprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Wrack liegt demnach in der Andamanensee.

