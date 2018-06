Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat mit Kampfbereitschaft auf die Enthüllungen des früheren FBI-Chefs James Comey reagiert. "Wir werden kämpfen und gewinnen", sagte der Präsident am Donnerstag vor Anhängern in Washington. Der von Trump entlassene Comey hatte zuvor in einer Anhörungen vor dem US-Senat brisante Aussagen zu seinen Gesprächen mit dem Präsidenten gemacht.

