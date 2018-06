Berlin (AFP) Der Bund beteiligt sich an der Prüfung eines möglichen Bürgschaftsantrags durch die hoch verschuldete Fluggesellschaft Airberlin. Der Bund habe entschieden, die Anfrage des Unternehmens gemeinsam mit den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen zu prüfen, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Diese Prüfung sei aber "kein Präjudiz" dass auch eine Bürgschaft gewährt werde, fuhr sie fort.

