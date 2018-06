Saalfeld/Saale (AFP) Im thüringischen Oppurg hat die Feuerwehr zwei Katzenbabys aus einem Altglascontainer gerettet. Eine Anwohnerin alarmierte am Donnerstagabend die Rettungskräfte, als sie Katzengejammer aus dem Container hörte, wie die Polizei in Saalfeld am Freitag mitteilte. Die Feuerwehrleute fanden die beiden Tiere, die ohne fremde Hilfe keine Chance hatten, herauszukommen.

