Berlin (AFP) Zum Tag des Nationalen Naturerbes am Wochenende hat der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) auf den weiterhin alarmierenden Zustand der biologischen Vielfalt in Deutschland hingewiesen. Das Überleben der heimischen Tier- und Pflanzenarten könne langfristig nur gesichert werden, wenn dafür die notwendigen Lebensräume bewahrt würden, erklärte der Verband am Freitag in Berlin. Großräumige Naturschutzflächen seien daher wichtiger denn je.

