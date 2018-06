Köln (AFP) Die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender, hat die Schirmherrschaft über das Kinderhilfswerk Unicef in Deutschland übernommen. Die 55-Jährige folgte am Freitag im Berliner Schloss Bellevue auf Daniela Schadt, Lebensgefährtin von Steinmeiers Vorgänger Joachim Gauck, wie die Deutschlandsektion des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen in Köln mitteilte. Büdenbender ist zudem Schirmherrin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS).

