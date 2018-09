Genf (AFP) Die Welthandelsorganisation (WTO) hat illegale Beihilfen der Vereinigten Staaten für den Flugzeugbauer Boeing gerügt. Die WTO gab damit am Freitag in Genf einer Beschwerde der Europäischen Union statt. In der Entscheidung hieß es, der Airbus-Rivale Boeing habe in den Jahren 2013 bis 2015 von Steuererleichterungen profitiert. Damit habe die Regierung in Washington gegen ihre Zusage verstoßen, die Subventionen einzustellen.

