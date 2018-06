Moskau (SID) - Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat in ihrem letzten Test vor dem Confed Cup im eigenen Land ein Unentschieden gegen Chile erspielt. Der Gastgeber der WM 2018 trennte sich von den Südamerikanern am Freitag in Moskau mit 1:1 (0:0).

Mauricio Isla brachte den Copa-America-Sieger von 2015 und 2016 in der 56. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Wiktor Wassin per Kopf den Ausgleich in der 67. Minute erzielte.

Russland startet am 17. Juni in St. Petersburg gegen Neuseeland in den Confed Cup (17. Juni bis 2. Juli). Chile um Bundesliga-Profi Arturo Vidal von Bayern München ist Gruppengegner der deutschen Mannschaft und testet vor dem Turnier noch am kommenden Dienstag (20.00 Uhr) in Cluj gegen Rumänien.