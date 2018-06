Herzogenaurach (SID) - San Marino geht das Duell mit dem Fußball-Weltmeister Deutschland in der WM-Qualifikation stolz und kämpferisch an. "Das ist ein ganz besonderes, sehr wichtiges Spiel für uns. Halb Europa schaut uns zu", sagte Kapitän Alessandro Della Valle am Freitag in Herzogenaurach.

Die Nummer 204 der FIFA-Weltrangliste habe am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg die Aufgabe, sich "teuer zu verkaufen": "Wir wollen erhobenen Hauptes spielen und kämpfen." In San Marino hatte der krasse Außenseiter gegen die deutsche Mannschaft 0:8 verloren. In der Gruppe C der Europa-Qualifikation ist die Mannschaft ohne Punkt und mit 1:23 Toren aus fünf Spielen Letzter.