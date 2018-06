London (AFP) Nach dem Verlust ihrer Regierungsmehrheit im Unterhaus will die britische Premierministerin Theresa May am Vormittag eine Erklärung abgeben. Es wurde erwartet, dass sie dazu gegen 11.00 Uhr vor die Presse tritt. Nach dem Bekanntwerden erster Ergebnisse in der Nacht zum Freitag hatte May gesagt, Großbritannien brauche "eine Phase der Stabilität". Es sei Aufgabe der Tories, "sicherzustellen, dass wir diese Phase der Stabilität haben".

