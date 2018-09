Hannover (AFP) Die Linke hat am Samstag in Hannover ihren Parteitag in Hannover fortgesetzt. Vor den Delegierten wollen Parteichef Bernd Riexinger, der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, sowie der Chef der Europäischen Linken, Gregor Gysi, sprechen.

