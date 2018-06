Acapulco (AFP) Bei einem Überfall in der Nähe des mexikanischen Badeorts Acapulco haben bewaffnete Angreifer ein vier Monate altes Baby und fünf weitere Menschen erschossen. Die Angreifer drangen nach Behördenangaben am Freitag in ein Haus in der Kleinstadt San Pedro Cacahuatepec ein und töteten neben dem Baby einen 17-jährigen Jungen, drei Frauen und einen Mann. Drei Kinder im Alter von einem, acht und elf Jahren wurden verletzt.

