Köln (SID) - Auf dem Weg zur WM 2018 in Russland müssen die deutschen Weltmeister eine weitere Pflichtaufgabe meistern. In Nürnberg trifft das für den Confed Cup umformierte Team von Bundestrainer Joachim Löw ab 20.45 Uhr auf den Fußball-Zwerg San Marino. Deutschland führt die Qualifikations-Gruppe C mit der perfekten Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen an, San Marino ist punktlos Letzter.

In Montreal kämpfen der souveräne WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel und Co. um die besten Startplätze beim Großen Preis von Kanada. Das letzte freie Training steht um 16.00 Uhr an, um 19.00 Uhr geht es dann um die Startreihenfolge für das Rennen am Sonntag.

Die Rumänin Simona Halep und die Lettin Jelena Ostapenko stehen sich ab 15.00 Uhr im Endspiel der French Open in Paris gegenüber. Für beide wäre es der erste Major-Triumph - die 20-jährige Ostapenko war zuvor bei einem Grand-Slam-Event noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Gewinnt die 25-jährige Halep den Coupe Suzanne Lenglen sichern, würde sie im neuen WTA-Ranking am Montag Angelique Kerber von Platz eins verdrängen.