Montréal (SID) - Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Start beim Großen Preis von Kanada verpatzt. Der Heppenheimer ging von Position zwei in das Rennen in Montréal und konnte seinen WM-Rivalen Lewis Hamilton (Mercedes) auf der Pole nicht gefährden. Stattdessen zogen Red-Bull-Pilot Max Verstappen und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes an Vettel vorbei, der die ersten Runden als Vierter absolvierte.

Nico Hülkenberg lag im Renault zunächst auf dem neunten Rang. Sauber-Pilot Pascal Wehrlein, der wegen Änderungen an seinem Boliden aus der Boxengasse hatte starten müssen, war auf dem 18. Platz unterwegs.