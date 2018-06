Wiesbaden (dpa) - In Wiesbaden hat es in der Nacht eine Messerstecherei mit mehreren Opfern gegeben. Nähere Anhaben wolle die Polizei in Wiesbaden zunächst nicht machen, sagte ein Sprecher. Eine Mitteilung erfolgt demnach in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Ob es sich bei den Opfern um Tote oder Verletzte handelte, war noch nicht zu erfahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.