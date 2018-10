Wiesbaden (AFP) Nach einer Messerstecherei mit einem Toten in Wiesbaden befinden sich inzwischen drei Verdächtige in Gewahrsam. Inwieweit diese im Einzelnen an der Tat beteiligt gewesen seien, müsse allerdings noch geklärt werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der hessischen Landeshauptstadt am Montag. Im Tagesverlauf werde entschieden, wer in Untersuchungshaft komme oder freigelassen werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.