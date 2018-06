Nürnberg (AFP) Bei dem mutmaßlichen Mörder von zwei Prostituierten in Nürnberg soll es sich nach übereinstimmenden Medienberichten um einen 21 Jahre alten Mann handeln. Dieser stamme aus der Nähe von Nürnberg und habe zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft gelebt, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag. Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, kamen die Ermittler durch die Auswertung von Handydaten auf seine Spur. Er habe mit beiden späteren Opfern telefoniert.

