Stuttgart (AFP) Glück im Unglück für einen Rollstuhlfahrer im Bahnhof Stuttgart-Bad Canstatt: Der 51-Jährige stürzte am Sonntagabend mit seinem Rollstuhl vom Bahnsteig ins Gleis und überstand den Unfall mit zwei Platzwunden am Hinterkopf, wie die Bundespolizei am Montag in Stuttgart mitteilte. Der Lokführer einer herannahenden S-Bahn erkannte die Situation frühzeitig und brachte seinen Zug zum Stehen.

