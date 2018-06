Erfurt (AFP) In einer Wohnung in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt sind zwei Tote entdeckt worden. Die Ermittler vermuten eine Beziehungstat, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Es gebe Hinweise auf eine Beziehungskrise im Vorfeld. Nach ersten Erkenntnissen tötete vermutlich ein 39 Jahre alter Mann seine 35-jährige Lebensgefährtin und dann sich selbst.

