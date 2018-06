Dortmund (SID) - Rekordmeister MTV Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Dortmund einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Schwaben verloren gegen den FC St. Pauli 0:1.

Beim Spieltag auf der Sportanlage an der Derner Straße überzeugte vor allem das St.-Pauli-Team. Der Kiez-Klub sicherte sich in drei Partien neun Punkte. Die Hanseaten erzielten dabei insgesamt 17 Tore, setzten sich zunächst mit 6:0 gegen Borussia Dortmund durch, bezwang anschließend Stuttgart, und feierten zum Abschluss des Spieltages einen 9:0-Kantersieg gegen die Spielgemeinschaft 1860 München/Viktoria Berlin.

Meister Blau-Gelb Blista Marburg und der Chemnitzer FC liefern sich unterdessen mit jeweils 10 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Tabellenplatz. Dahinter liegt mit neun Punkten St. Pauli auf Platz drei. Titelverteidiger Marburg erzielte in zwei Partien insgesamt zehn Tore.

Der dritte Spieltag findet am 15. und 16. Juli 2017 auf der Vereinsanlage des MTV Stuttgart statt. Das Saisonfinale wird am 9. September 2017 auf dem Marktplatz in Halle an der Saale ausgetragen.