Baden-Baden (SID) - Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF werden sich die Übertragungen vom Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) und von der U21-Europameisterschaft in Polen (18. bis 30. Juni) teilen. Das gaben die beiden Sender am Montag bekannt.

Vom Confed Cup, der als Testlauf für die ein Jahr später an gleicher Stätte stattfindende Fußball-WM gilt, werden ARD und ZDF jeweils sechs Spiele live zeigen. Bundestrainer Jogi Löw schont bei dem Turnier die großen Stars.

Für das ZDF werden Moderator Jochen Breyer und Sebastien Kehl vor Ort berichten. Für die ARD sind Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl im Einsatz. Die gebürtige Russin Palina Rojinski wird einen etwas anderen Blick auf das Gastgeberland Russland werfen. Vom deutschen Quartier berichten Katrin Müller-Hohenstein (ZDF) und Gerhard Delling (NDR).

Von der parallel ausgetragenen U21-EM werden die deutschen Vorrundenspiele sowie ein mögliches Halbfinale und das Finale mit deutscher Beteiligung übertragen.