Köln (SID) - Mit dem ATP-Turnier in Stuttgart beginnt die Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Mit dabei ist auch Teilzeit-Profi Tommy Haas, der auf seiner Abschiedstournee ein letztes Mal am Weissenhof aufschlägt. Gewinnt er sein Auftaktmatch, trifft er auf Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer. Der Schweizer hat in der ersten Runde ein Freilos.

Die Golden State Warriors können mit einem Heimsieg im fünften Spiel der Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre fünfte Meisterschaft perfekt machen. Das Team um die Superstars Kevin Durant und Stephen Curry führt gegen Titelverteidiger Cleveland Cavaliers in der best-of-seven-Serie 3:1 und tritt nach zwei Auswärtsspielen in Serie wieder in eigener Halle an. Am Freitag verloren die Warriors nach 15 Siegen in Folge erstmals in den diesjährigen Play-offs eine Partie.

Die deutschen Fechter wollen nach den ersten Olympischen Spielen ohne Medaille seit 36 Jahren und dem Skandal um Belästigungsvorwürfe am Fechtzentrum Tauberbischofsheim bei der EM in Tiflis wieder für positive Schlagzeilen sorgen. In der nacholympischen Saison sind die Wettkämpfe in der georgischen Hauptstadt jedoch nicht mehr als eine kleine Standortbestimmung vor dem Saisonhöhepunkt Heim-WM in Leipzig im Juli nur vier Wochen darauf.