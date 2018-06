Linz (SID) - Die deutschen Volleyballer haben das erste Saisonziel erreicht. Mit einem Sieg im letzten Spiel beim zweiten Vorrundenturnier in Linz/Österreich zog die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani als Spitzenreiter ins Final Four der Gruppe 3 der Weltliga ein.

"Das Ziel für Mexiko ist jetzt ganz klar, das Turnier zu gewinnen. Wir werden in jedem Spiel auf Sieg spielen. Dabei spielt es keine Rolle, gegen wen wir spielen. Unser Fokus muss auf uns und unser Spiel gerichtet sein", sagte Giani.

Im mexikanischen León kann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als Sieger den Aufstieg in die Gruppe 2 perfekt machen. Dabei bekommt es das Team erneut mit Vorrundengegner Mexiko zu tun. In Linz hatte Deutschland sich zum Abschluss der Vorrunde mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) gegen den Final-Four-Gastgeber durchgesetzt und damit den fünften Sieg im sechsten Spiel gefeiert.

Neben Deutschland und dem automatisch qualifizierten Ausrichter schafften Spanien und Estland den Sprung in die Runde der letzten Vier. Die Halbfinals finden in der Nacht zum Sonntag statt.

Neben dem angestrebten Aufstieg in die Gruppe 2 steht für das DVV-Team noch das zweite Qualifikationsturnier für die WM 2018 (voraussichtlich 18. bis 23. Juli) sowie die Europameisterschaft in Polen (24. August bis 3. September) an. Im ersten Anlauf hatte Deutschland das WM-Ticket für die Endrunde in Italien und Bulgarien verpasst.