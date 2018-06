Istanbul (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am Montag die Ägäis-Region erschüttert. Der Erdstoß war auf dem türkischen Festland ebenso wie auf den griechischen Inseln Lesbos und Chios zu spüren, doch verursachte er nur geringe Schäden in den Ferienregionen. Laut der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,3 im Meer elf Kilometer südlich der Küstenstadt Plomari an der Küste der Insel Lesbos.

