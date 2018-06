Bedminster (AFP) Die USA und Großbritannien halten an dem geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump im Vereinigten Königreich fest. Es gebe keine Planänderung, Spekulationen würden nicht kommentiert, sagte eine britische Regierungssprecherin und wies damit einen Medienbericht vom Sonntag zurück, wonach Trump der britischen Premierministerin Theresa May in einem Telefonat mitgeteilt haben soll, er wolle erst nach Großbritannien kommen, wenn die Bevölkerung seinen Besuch unterstütze.

