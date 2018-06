Los Angeles (SID) - Für den US-Fernsehriesen NBC war das diesjährige Finale um den Stanley Cup ein Quotenhit. Die sechs Duelle zwischen dem alten und neuen NHL-Champion Pittsburgh Penguins und den Nashville Predators verfolgten durchschnittlich 4,7 Millionen Amerikaner vor den Fernsehern. Das waren 19 Prozent mehr als beim Erfolg der Pinguine um den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl 2016 gegen die San Jose Sharks.

Gleichzeitig war dies ein Rekord für Finalserien, die ohne Beteiligung eines der sechs NHL-Gründungsmitglieder (Original Six) Boston, Chicago, Detroit, Montreal, New York (Rangers) und Toronto stattfanden. Das entscheidende sechste Spiel zwischen Nashville und Pittsburgh (0:2) sahen am Sonntagabend in den USA durchschnittlich 7,1 Millionen Eishockey-Fans vor ihren Geräten, in der Spitze waren es sogar 9,5 Millionen.

Die Play-offs 2017 verzeichneten auch insgesamt einen Zuwachs um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr auf durchschnittlich 1,4 Millionen TV-Zuschauer.