Paris (AFP) Die französische Justiz hat ihre Ermittlungen gegen den Zementhersteller LafargeHolcim wegen mutmaßlicher Zahlungen an bewaffnete Extremisten in Syrien ausgeweitet. Die Pariser Staatsanwaltschaft betraute drei Untersuchungsrichter mit den Ermittlungen, wie die Behörde am Dienstag bestätigte. Die Vorwürfe lauten auf Terrorfinanzierung und Gefährdung des Lebens anderer.

