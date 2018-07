Köln (SID) - Die Vorrundengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim am Freitag beginnenden Confed Cup in Russland sind noch auf Formsuche. Südamerikameister Chile verlor am Dienstagabend in Cluj gegen die von Christoph Daum trainierten Rumänen nach Zwei-Tore-Führung 2:3 (2:1), Afrikameister Kamerun kam im spanischen Getafe gegen Kolumbien mit 0:4 (0:2) unter die Räder.

Der frühere Hoffenheimer Eduardo Vargas (8.) und Leonardo Felipe Valencia Rossel (18.) brachten die Chilenen in Führung, bei denen Arturo Vidal von Meister Bayern München in der 54. Minute für Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) eingewechselt wurde. Rumänien verkürzte durch Bogdan Stancu (31.) und drehte das Spiel nach der Pause durch die Tore von Nicolae Claudiu Stanciu (60.) und Mihail Baluta (83.). Chile musste nach der Roten Karte gegen Gary Medel wegen übertriebener Härte (33.) lange in Unterzahl agieren.

Der frühere Bundesliga-Trainer Daum war in Rumänien wegen schwacher Ergebnisse in der WM-Qualifikation zuletzt unter erheblichen öffentlichen Druck geraten.

WM-Torschützenkönig James Rodriguez (16.), Yerry Mina (30., 52.) und José Izquierdo (85.) schossen die Kameruner in einem einseitigen Spiel ab. Nach der Roten Karte gegen Robert Tambe (47.) spielten die "Unbezähmbaren Löwen" fast eine Hälfte lang in Unterzahl.

Australien, Auftaktgegner der DFB-Auswahl am kommenden Montag (17.00) in Sotschi, hatte bereits am Dienstagmittag (MESZ) in Melbourne gegen Rekordweltmeister Brasilien ein 0:4 (0:1) kassiert.

Am 22. Juni (20.00) trifft die deutsche Elf in ihrem zweiten Spiel in Kasan auf Chile, zum Abschluss der Gruppenphase bekommt es das Team von Bundestrainer Joachim Löw erneut in Sotschi am 25. Juni (17.00) mit Kamerun zu tun.