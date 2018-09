Berlin (SID) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (27) misst dem ersten Aufeinandertreffen mit seinem älteren Bruder Robert (32) seit den Sommerspielen in Rio den Janeiro keine Bedeutung bei. "Die anderen interessieren mich nicht", sagte Harting am Dienstag in Berlin im Hinblick auf das Diamond-League-Meeting am Donnerstag in Oslo: "Ich muss mich als Sportler auf meine Leistung konzentrieren. Das ist der einzige Faktor im Wettkampf, den ich beeinflussen kann."

In Brasilien war Ex-Weltmeister Robert Harting wegen eines Hexenschusses bereits in der Qualifikation gescheitert, sein jüngerer Bruder Christoph holte im Finale Gold.

Für den Rio-Olympiasieger, der am Tag nach dem Wettkampf in Oslo auch beim Meeting in Dessau-Roßlau sowie am Sonntag bei der Diamond League in Stockholm antritt, steht die Erfüllung der WM-Norm von 65,00 Metern im Vordergrund. "Ich habe in vier Tagen 18 Versuche, da sollte einer dabei sein", sagte Harting. Seine Saisonbestleistung liegt bisher bei 63,47 m.

London-Olympiasieger Robert Harting hatte bei seinem Comeback am Pfingstmontag in Rehlingen mit 64,99 Metern die WM-Norm nur um einen Zentimeter verfehlt. Der Berliner war wegen einer Magenverstimmung - zugezogen am letzten Tag im Trainingslager in Portugal - erst verspätet in die Saison eingestiegen.

Bislang hat lediglich Martin Wierig (65,56/Magdeburg) die Norm für die WM in London (4. bis 13. August) geschafft.