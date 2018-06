London (dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May ist nach eigenen Worten "tief betroffen von den tragischen Todesfällen" bei einem Hochhausbrand in London. Das teilte sie in der britischen Hauptstadt mit. Bei dem Feuer waren mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden.

