London (dpa) - Der Grenfell Tower im Zentrum Londons stand am Mittwoch komplett in Flammen. Etliche Menschen starben. Die Arbeiten der Rettungskräfte dauern am Tag nach Ausbruch des Feuers an - was wir wissen und was nicht:

WAS WIR WISSEN

Opfer: Bei dem Brand starben mindestens 17 Menschen. 37 Menschen wurden am Donnerstag noch in Kliniken behandelt, 17 von ihnen waren nach Angaben der Rettungskräfte in einem kritischen Zustand.

Zeitpunkt: Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus. Bei der Feuerwehr ging der erste Notruf nach deren Angaben um 0.54 Uhr (Ortszeit) ein.

Einsatz: Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit ersten Löschtrupps bereits nach weniger als sechs Minuten vor Ort. Mehr als 200 Feuerwehrleute waren zunächst an der Einsatzstelle, am Donnerstag waren es noch gut 60. Die Rettungskräfte stellten sich darauf ein, dass der Einsatz noch mehrere Tage dauern wird.

Kein Terror-Hintergrund: Nach Angaben von Scotland Yard war der Brand kein Terroranschlag. Das teilte eine Polizeisprecherin mit.

Gebäude: Das Hochhaus liegt im Nordwesten Londons im Bezirk Royal Borough of Kensington and Chelsea. Nach Angaben des Stadtbezirks sind in dem Sozialbau 120 Wohnungen. Das Gebäude wurde 1974 errichtet und von 2014 bis 2016 saniert.

Statik: Experten stuften das Gebäude entgegen ersten Befürchtungen als nicht einsturzgefährdet ein. Die Feuerwehr hält aber die oberen Etagen für nicht sicher und unterbrach deshalb zunächst am Donnerstagvormittag die Suche nach Vermissten.

WAS WIR NICHT WISSEN

Todesopfer: Die Zahl der Toten stand am Donnerstag weiterhin nicht abschließend fest. Die Polizei sprach von 17 Opfern. Es wird mit weiteren gerechnet. Feuerwehr-Chefin Dany Cotton sagte, die Rettungskräfte gingen nicht davon aus, noch jemanden lebend in dem Hochhaus zu finden.

Brandursache: Weshalb es zu dem Feuer kam, ist noch völlig unklar, ebenso wo genau der Brand ausbrach. Spezialisten werden sich der Untersuchung dieser Fragen annehmen.

Brandschutz: Welche Sicherheitsvorkehrungen gab es in dem Gebäude? Zu dieser Frage gab es zunächst unterschiedliche Aussagen.

Bewohner: Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Hochhaus aufgehalten haben, stand zunächst nicht fest. Britischen Medienberichten zufolge lebten dort zwischen 400 und 600 Menschen. Ebenfalls blieb zunächst offen, wie viele Bewohner vermisst werden.

