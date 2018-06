Berlin (AFP) Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union als "verheerend" kritisiert. Gut ein Jahr nach dem Abkommen mit der Türkei könne die wachsende Zahl von Flüchtlingen nicht mehr auf die Solidarität der EU und ihrer Mitgliedstaaten zählen, erklärte der Geschäftsführer der deutschen Sektion der Organisation, Florian Westphal, am Mittwoch in Berlin im Vorfeld des Weltflüchtlingstags am 20. Juni.

