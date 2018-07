Stuttgart (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat einen 47 Jahre alten Ruander wegen Unterstützung der Miliz Demokratische Kräfte für die Befreiung Ruandas (FDLR) zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Das Gericht sah es in dem am Mittwoch verkündeten Urteil als erwiesen an, dass er in den Jahren 2008 und 2009 für den damaligen in Deutschland lebenden FDLR-Präsidenten Zahlungen in Höhe von zusammen knapp 250 Euro erbrachte und technische Hilfe beim Aufbau einer Homepage leistete.

