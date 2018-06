Stralsund (AFP) Aus dem Marinemuseum in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte drei wertvolle Dolche gestohlen. Der Wert der Offizierswaffen aus der Kriegs-, Volks- und Kaiserlichen Marine wird auf mehr als 6.000 Euro geschätzt, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.