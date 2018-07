München (AFP) Die bei einem eskalierten Polizeieinsatz in Unterföhring bei München von einem Randalierer angeschossene 26-jährige Polizistin befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Ihr Zustand sei noch immer bedrohlich, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei am Mittwoch. Vorerst keine Angaben konnte der Sprecher dazu machen, ob der 37 Jahre alte Angreifer inzwischen vernommen werden konnte. Der Mann war durch einen Schuss ebenfalls verletzt worden, allerdings nicht lebensgefährlich.

