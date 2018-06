Dillenburg (AFP) Vom Parkdeck eines Einkaufszentrums in Wetzlar haben unbekannte Täter etwa hundert Einkaufswagen im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei in Dillenburg am Mittwoch mitteilte, verschwanden die Wagen bereits in der Nacht zum vergangenen Samstag. Sie standen demnach in einem sogenannten Wagenbunker und waren mit einer Kette gesichert.

