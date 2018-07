Berlin (AFP) Einem von Berliner Politikforschern entwickelten Prognosemodell zufolge können CDU und CSU bei der Bundestagswahl im Herbst mit einem deutlichen Sieg rechnen. Die Unionsparteien würden am 24. September mit 35,1 Prozent erneut stärkste Kraft im Bundestag, teilten am Mittwoch Mark Kayser und Arndt Leininger von der Hochschule Hertie School of Governance mit. Die SPD komme auf 26,1 Prozent.

