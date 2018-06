Straßburg (AFP) Der Verhandlungsführer des Europaparlaments für die Brexit-Verhandlungen, der Liberale Guy Verhofstadt, hat die britische Premierministerin Theresa May zur Eile gedrängt. Drei Monate nach der offiziellen Einleitung des Austrittsverfahrens gebe es in dem Land noch immer keine klare Position, kritisierte der frühere belgische Regierungschef am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.

