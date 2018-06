Paris (AFP) Nach drei Tagen sind zwei in den Katakomben von Paris verirrte Jugendliche gerettet worden. Die beiden 16- und 17-Jährigen wurden am Mittwochmorgen von Rettungskräften in dem unterirdischen Gangsystem gefunden, wie die Feuerwehr mitteilte. "Wir haben sie dank der Suchhunde gefunden", sagte ein Sprecher. Die Jugendlichen wurden mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht.

