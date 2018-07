Madrid (SID) - Verteidiger Lucas Hernandez (21) vom spanischen Spitzenklub Atlético Madrid ist von der Polizei einige Stunden in Gewahrsam genommen worden, nachdem sich der Franzose über eine Gerichtsanordnung hinweggesetzt und wieder Kontakt mit seiner Freundin hatte. Das bestätigte ein Gericht in Madrid am Mittwoch.

Im Februar war Hernandez verhaftet worden, nachdem seine Freundin nach einem Streit ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Der U21-Nationalspieler bekam die Auflage, dass er zu seiner Partnerin für sechs Monate mindestens 500 m Abstand halten muss. Laut Medienberichten wurde Hernandez am Flughafen von Madrid verhaftet, nachdem er mit seiner Freundin aus einem Bahamas-Urlaub zurückgekehrt war.