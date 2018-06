London (SID) - Der Spielplan der englischen Fußball-Premier-League für die Saison 2017/18 steht: Jürgen Klopps FC Liverpool reist zum Auftakt am zweiten August-Wochenende nach Watford, Aufsteiger David Wagner muss mit Huddersfield Town bei Crystal Palace ran. Zum Duell der deutschen Trainer kommt es im Oktober am zehnten Spieltag.

Das erste Spitzenspiel steigt bereits in der zweiten Spielrunde, wenn Meister FC Chelsea beim Vizemeister Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion antritt. Klopps Reds werden am dritten und vierten Spieltag bereits richtig geprüft. Zunächst geht es gegen den FC Arsenal mit den Weltmeistern Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker. Anschließend wartet auswärts eine Prüfung bei Manchester City mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané.

Die letzten Partien der kommenden Saison sind für den 13. Mai 2018 terminiert. Einen Monat später am 14. Juni beginnt die WM in Russland.