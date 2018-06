Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat sich für die kommende Spielzeit die Dienste von Mittelfeldspieler Christian Bickel gesichert. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis vom SC Paderborn für zunächst ein Jahr an die Bremer Brücke. Er ist der bislang dritte externe Neuzugang für den VfL. Bickel kam in der abgelaufenen Saison beim SCP auf 26 Einsätze in der 3. Liga (2 Tore, 4 Vorlagen).