Washington (dpa) - Der Zustand des durch Schüsse verletzten US-Abgeordneten Steve Scalise ist nach Darstellung seiner Ärzte noch immer kritisch.

Sein Zustand habe sich aber in den vergangenen 24 Stunden verbessert, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung des Krankenhauses. Scalise sei am Donnerstag erneut wegen seiner inneren Verletzungen und einem gebrochenen Knochen im Bein operiert worden.

Ein 63-jähriger Mann hatte am Mittwochmorgen das Feuer auf Scalise und weitere Abgeordnete eröffnet, die auf einem Baseballfeld nahe Washington für ein traditionelles Spiel zwischen Republikanern und Demokraten trainierten. Neben Scalise wurden mit Roger Williams ein weiterer Abgeordneter, zwei Polizisten, ein Mitarbeiter eines Abgeordneten und ein Lobbyist verletzt. Der Täter starb. Polizisten und Leibwächter hatten auf ihn geschossen.

Das Wohltätigkeitsspiel zwischen den Abgeordneten beider Parteien fand am Donnerstagabend unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Vor Beginn des Spiels wurde eine Videobotschaft von US-Präsident Donald Trump ausgestrahlt, in der dieser dazu aufrief, für den verletzten Scalise zu beten. "Steve ist unser Freund, er ist ein Patriot und ein echter Kämpfer", erklärte der Präsident.