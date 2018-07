Rabat (AFP) Wegen ihrer Teilnahme an Protesten im Norden Marokkos sind 25 Angeklagte zu jeweils eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie seien wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Beteiligung an einer "bewaffneten und nicht genehmigten" Demonstration schuldig gesprochen worden, teilte der Anwalt Mohamed Ziane am Mittwoch mit. Sieben weitere Angeklagte seien zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.