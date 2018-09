Köln (SID) - Motorrad-Rekordweltmeister Giacomo Agostini feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Der Italiener, der von 1966 bis 1975 insgesamt 15 Titel holte, begeht den besonderen Tag in Hohenstein-Ernstthal. Ago ist Ehrengast bei der Feier "90 Jahre Sachsenring".

Agostini triumphierte achtmal in der Königklasse (500 ccm) und siebenmal bei den 350ern. Von 1968 bis 1972 gewann er jeweils Titel in beiden Kategorien. In dieser Zeit wurde der Rennfahrer aus Bergamo ganze zwei Mal geschlagen, wenn er ins Ziel kam. Den Großteil seiner Erfolge holte Agostini auf Maschinen von MV Agusta.

"Ich würde alles geben, um 40 Jahre jünger zu sein", sagte Agostini der Tageszeitung Corriere della Sera. Die Siege, das Erklingen der Hymne, die glücklichen Gesichter der Fans, all das fehle ihm: "Viele Piloten stürzen nach dem Ende ihrer Karriere in die Depression. Als ich aufgehört habe, habe ich drei Tage in Folge geweint, danach habe ich mich damit abgefunden. Das Leben geht weiter."

Ähnlich erfolgreich wie der Rekordchampion war nur der Spanier Angel Nieto (13), dahinter folgen in der Bestenliste der Straßen-WM Mike Hailwood (Großbritannien) sowie die beiden Italiener Carlo Ubbiali und Valentino Rossi (alle 9). Rossi (38) ist noch heute in der MotoGP aktiv.