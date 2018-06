Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Myanmar schwere Vergehen an ethnischen Minderheiten vorgeworfen. Angehörige ethnischer Minderheiten im Norden des Landes seien Folter, außergerichtlichen Hinrichtungen, Entführungen und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen durch die Armee und bewaffnete Gruppen ausgesetzt, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Organisation.

